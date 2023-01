Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 14 vom 14.01.2023

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg - Einbruch in Bäckerei

Am Freitag, 13.01.2023, gegen 3:45 Uhr gelangten drei bislang unbekannte Täter durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Geschäftsräume einer Bäckerei auf der Friedrich-Ebert-Straße ein. Hierbei wurden sie von Mitarbeitern der Bäckerei angetroffen. Die Täter flüchteten im Anschluss mit einem schwarzen Mercedes in Richtung Boscheln. Der Fahrzeugführer wird beschrieben als ca. 180 cm groß und schlank. Die drei Täter waren dunkel gekleidet und bei Tatausführung vermummt. Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie können auch einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Heinsberg-Eschweiler - Baustelleneinbruch

In der Zeit von Donnerstag, 12.01.2023, 15:00 Uhr bis Freitag, 13.01.2023, 06:30 Uhr drangen Unbekannte in einen Rohbau auf der Andreasstraße ein. Aus dem Rohbau wurden Stromkabel entwendet.

Geilenkirchen - Einbruch in leerstehenden Supermarkt

Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag, 05.01.2023, 12:00 Uhr und Freitag, 13.01.2023, 10:50 Uhr in das Gebäude eines leerstehenden Supermarktes auf der Haihover Straße ein. Aus dem Gebäude wurden Kabel entwendet.

Wassenberg-Myhl - Krad aus Garage entwendet

Aus einer Garage auf der Wildenrather Straße entwendeten bislang unbekannte Täter ein Leichtkraftrad der Marke Aprilia. Die Tat ereignete sich am Freitag, 13.01.2023 zwischen 00:00 Uhr und 08:00 Uhr.

