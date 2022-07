LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Weimar (ots) - In der Friedrich-Ebert-Straße ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein besonders schwerer Fall des Diebstahls. Unbekannte Täter verschaften sich in diesem Zeitraum gewaltsam zutritt zu dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses. Anschließend entwendeten sie ein Pedelec im Wert von kanpp 3000 EUR und flüchteten dann in unbekannte Richtung. Es wird nun gegen die unbekannten Täter ...

