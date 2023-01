Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: PKW-Dieb flüchtet nach Verkehrsunfall

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag (11. Januar), 16 Uhr, und Donnerstagmorgen (12. Januar), 05.35 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Mann eine Scheibe eines auf der Bahnhofstraße abgestellten roten PKW der Marke Ford ein, gelangte so in das Fahrzeug und entwendete es. Kurze Zeit später kam es in der Nähe des Tatorts, ebenfalls auf der Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung des zuvor gestohlenen Ford. Zeugen beobachteten den männlichen Fahrer, der das Fahrzeug zurückließ und sich von der Unfallstelle entfernte. Er war etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie können auch einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell