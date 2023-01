POL-HS: Einbruch in Restaurant

Hückelhoven-Baal (ots) - An der Hegelstraße wurden ein Baum sowie eine Hecke, die an den Gehweg grenzen, durch ein Feuer beschädigt. Dieses wurde gegen 20.30 Uhr am Mittwoch (11. Januar) entdeckt und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Wie der Brand entstanden ist, wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

