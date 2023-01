POL-HS: Hecke durch Feuer beschädigt

Hückelhoven (ots) - Aus einem Pkw, dieser parkte an der Straße Am Landabsatz, stahlen unbekannte Täter eine Geldbörse mit diversen Bankkarten sowie Fahrzeugpapieren. Auch Bargeld wurde nach ersten Erkenntnissen entwendet. Die Tat wurde am Mittwoch, 11. Januar, zwischen 21.15 Uhr und 21.25 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr