POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Selfkant-Süsterseel (ots) - Unbekannte Täter drangen gegen 2.50 Uhr am Donnerstag (12. Januar) in ein Geschäft an der Straße Höngener Weg ein. Nachdem sie die Eingangstür aufhebelten und eine Rolllade beschädigten, entwendeten sie eine unbekannte Menge an Zigaretten aus dem Gebäude. Bei ihrer Tat wurden die Personen aufgezeichnet. Der erste Täter war männlich, trug eine schwarze Ski Maske, eine blaue Jacke und eine schwarze Hose. Der zweite Täter war ebenfalls ...

