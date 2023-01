Hückelhoven (ots) - Indem sie ein Fenster aufhebelten drangen Einbrecher in ein Geschäftsgebäude an der Mokwastraße ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Die Tat wurde in der Nacht zu Dienstag, 10. Januar, begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

