POL-HS: Geschäftseinbruch

Wegberg-Dahlheim (ots) - Unbekannte Täter drangen am Dienstag, 10. Januar, zwischen 13 Uhr und 17.40 Uhr, in ein Wohnhaus an der Elbinger Straße ein. Sie durchwühlten Schränke in beiden Geschossen des Gebäudes. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr