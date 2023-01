POL-HS: Einbruch in Wohnhäuser

Gangelt-Langbroich (ots) - Aus einer Garage an der Straße Im Winkel stahlen Unbekannte in der Nacht vom 9. Januar (Montag) zum 10. Januar (Dienstag) einen Anhänger. Um an ihre Beute zu gelangen, öffneten sie ein Vorhängeschloss. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

