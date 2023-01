Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäft

Selfkant-Süsterseel (ots)

Unbekannte Täter drangen gegen 2.50 Uhr am Donnerstag (12. Januar) in ein Geschäft an der Straße Höngener Weg ein. Nachdem sie die Eingangstür aufhebelten und eine Rolllade beschädigten, entwendeten sie eine unbekannte Menge an Zigaretten aus dem Gebäude. Bei ihrer Tat wurden die Personen aufgezeichnet. Der erste Täter war männlich, trug eine schwarze Ski Maske, eine blaue Jacke und eine schwarze Hose. Der zweite Täter war ebenfalls männlich, trug eine grüne Jacke, eine schwarze Hose und einen Schal vor dem Gesicht. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

