POL-HS: Gewalttätige Auseinandersetzung am Bahnhof

Kreis Heinsberg (ots) - Hückelhoven-Baal, versuchter Einbruch in Wohnung Am Morgen des 30.09.2022 versuchte ein der Geschädigten bekannter Täter in deren Wohnung auf der Straße Am Hang einzudringen. Durch einen defekten Glaseinsatz an einer Tür gelangte der Täter in den Innenhof des Hauses. Hier versuchte er in die Wohnung der Geschädigten zu gelangen, was diese jedoch verhindern konnte. Durch den Täter wurde beim ...

