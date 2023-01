Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Räuberische Erpressung/ Polizei sucht Zeugen

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am 11. Januar (Mittwoch) wurde ein 17-jähriger Jugendlicher aus Heinsberg gegen 19.55 Uhr an der Bushaltestelle Heerstraße von zwei bislang noch unbekannten männlichen Jugendlichen angesprochen und unter Androhung von Gewalt aufgefordert, ihnen Geld, Mobiltelefon und sein Fahrrad zu übergeben. Die Täter waren zu zweit auf einem Fahrrad unterwegs. Die Person, die hinten auf dem Gepäckträger saß, sprang ab und bedrohte den Jugendlichen. Dieser übergab Bargeld an den Täter, woraufhin dieser wieder auf den Gepäckträger sprang und beide Personen sich gemeinsam mit dem Fahrrad in Richtung Hückelhoven entfernten. Der Haupttäter war 16 bis 18 Jahre alt, etwa 165 bis 170 Zentimeter groß und hatte blondes kurzes Haar. Er trug dunkle Kleidung sowie eine Bauchtasche. Der zweite Täter auf dem Fahrrad war ebenfalls dunkel gekleidet und männlich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell