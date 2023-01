LPI-NDH: Flucht mit Crossmaschine endet zwischen Streifenwagen und Verkehrszeichen

Bad Tennstedt (ots) - Unbekannte Täter verursachten in den frühen Morgenstunden mit einem Böller erheblichen Sachschaden in Bad Tennstedt. Der Böller detonierte in einem Briefkasten eines Einfamilienhauses in der Straße der Einheit. Durch die Explosion wurde nicht nur der Briefkaste völlig zerstört, sondern auch die angrenzende Haustür bei welcher die Verglasung riss. Auch die Hausfassade und der Holzrahmen der ...

