Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frontalzusammenstoß Pkw

Sattelzug

B247 Schönstedt (ots)

In den frühen Morgenstunden ereignete sich auf der B247 bei Schönstedt ein schwerer Verkehrsunfall. Zwischen einem Sattelzug und einem Pkw kam es zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei wurde der 24-jährige Fahrer des Pkw glücklicherweise nur leicht verletzt, musste aber zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Pkw mit einem Totalschaden im Bereich der Straße liegen blieb, geriet der LKW die in die Straßenböschung und kam abseits der Straße zum Stehen. Der 53-jährige Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des Unfalls und der aufwendigen Bergungsmaßnahmen mit schwerem Gerät kam es im Verlauf des Vormittags immer wieder zu Straßensperrungen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von 60 000 Euro. Zur Unfallursache wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell