Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Hausfassade durch Feuerwerkskörper

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend kam es kurz vor Mitternacht zu einem Brand in der Ixheimer Straße. In einem Hofdurchgang geriet zunächst eine Mülltonne in Brand, welche im Anschluss die Hausfassade dahinter entzündete. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Erste Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass das Feuer möglicherweise durch einen gezündeten Feuerwerkskörper entstand. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zeugen, die zu dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 bei der Polizei in Zweibrücken oder über das Hinweisportal der Onlinewache (www.polizei.rlp.de/de/onlinewache) zu melden. |pizw

