POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 3. Kalenderwoche

Gangelt-Stahe (ots) - Unbekannte gelangten am Donnerstag (12. Januar) im Tatzeitraum zwischen 16.30 Uhr und 19.15 Uhr in ein Haus an der Rodebachstraße und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten sie einen Ersatzschlüssel eines PKW. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

