POL-PDTR: Laserkontrolle in Kasel

Riol (ots) - In der Zeit zwischen dem 23.12.2022, 19:00 Uhr und dem 26.12.2022, 15:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bergstraße in Riol zu gelangen. Hierbei versuchten sie die Hauseingangstür aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schweich unter 06502/91570. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schweich Telefon: 06502-91570 Email: pischweich@polizei.rlp.de ...

mehr