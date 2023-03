Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Dettingen) Falscher Stadtwerke-Mitarbeiter bestiehlt Seniorin (27.03.2023)

KN-Dettingen (ots)

Ein Unbekannter hat am Montagmittag eine Seniorin in der Allensbacher Straße bestohlen. Gegen 13:30 Uhr klingelte der Unbekannte bei der lebensälteren Frau und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand die Heizungen in der Wohnung entkalken zu müssen forderte der Mann zunächst vorab die Bezahlung der angeblichen "Reparaturkosten". Nachdem die Seniorin ihm rund 200 Euro "Lohn" aushändigte ließ sie ihn in die Wohnung. Dort versuchte er die Frau abzulenken, indem er sie aufforderte kleine Gläser zu holen. Als die Seniorin zurückkehrte erwischte sie den Dieb dabei, wie er weiteres auf einem Regal liegendes Bargeld in seine Hosentaschen steckte. Der aufmerksamen Frau gelang es noch ihm einen Teil des Geldes wieder abzunehmen, ehe der Unbekannte aus der Wohnung flüchtete. Zur Beschreibung des Mannes ist lediglich bekannt: etwa 170-175 Zentimeter groß, helle, blasse Haut.

Personen, denen am Montagmittag eine verdächtige Person im Bereich der Allensbacher Straße aufgefallen ist, oder die sonst Hinweise auf den falschen Handwerker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu melden.

Die Polizei rät zur Vorsicht vor Haustürbesuchen! Sie warnt, keine Handwerker, die nicht selbst bestellt wurden oder Fremde ins Haus zu lassen! Weder an der Haussprechanlage noch an der Haus- oder Wohnungstür sollte man sich überreden oder unter Druck setzen lassen und notfalls die Tür schließen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell