POL-FR: Rheinfelden: Kleintransporter fährt auf der Autobahn auf einen Lkw auf - Beifahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Dank eines verbauten Trackers konnte ein E-Scooter-Diebstahl am Mittwochmorgen, 08.03.2023, schnell aufgeklärt werden. Der mit einem Schloss gesicherte E-Scooter war in der Nacht am Bahnhof in Maulburg entwendet worden. Der Besitzer bemerkte am Morgen nach dem Ende seiner Nachtschicht das Fehlen seines Gefährts und erstattete Anzeige. Allerdings war ...

mehr