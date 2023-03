Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kartonagen brennen vor Gaststätte - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 07.03.2023, gegen 20:00 Uhr, haben vor einer Gaststätte in der Tumringer Straße in Lörrach Kartonagen gebrannt. Durch das Eingreifen von Passanten konnte ein Sachschaden an der Gebäudefassade verhindert werden. Den brennenden Kartonagenberg löschte letztlich die angerückte Feuerwehr ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Kartonagen absichtlich angezündet wurden. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Lörrach, Tel. 07621 176-0, zu melden.

