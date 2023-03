POL-FR: Folgemeldung zu Waldshut-Tiengen: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - hier: Zeugenaufruf!

Freiburg (ots) - Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Kupfergasse wurde der Polizei am Dienstag, 07.03.2023, gegen 16.50 Uhr, gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Vor Ort war kein offenes Feuer feststellbar, vielmehr schien ein technischer Defekt am Kaminofen vorgelegen zu haben. Sowohl von innen als auch von außen wies das ...

mehr