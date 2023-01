POL-PPKO: 92-Jährige aus Halsenbach vermisst

Koblenz (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 0.30 Uhr zum Brand eines Altpapierhaufens sowie zweier Mülltonnen in der Nähe eines Hotels am Jesuitenplatz. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, dennoch kam es am Gebäude zu Schäden an Fenstern und Fensterrahmen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0261/103-2690. Rückfragen ...

