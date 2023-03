Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Feuerwehreinsatz nach Rauchmelderalarm

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.03.23, gg. 18:15 Uhr, kam es in Neustadt, Am Postplatz, zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem die Rauchmelderanlage eines Hotels Alarm ausgelöst hatte. Grund hierfür war ein Defekt eines technischen Bauteils in der Stromversorgung. Es kam nicht zu einem offenen Brand. Während des knapp einstündigen Einsatzes mussten die umliegenden Straßen für den Verkehr gesperrt werde. Die Feuerwehr Neustadt war mit ca. 30 Kräften im Einsatz. Es gab weder Personen- noch Gebäudeschaden. Das Hotel war nicht mit Gästen belegt. Der Sachschaden an der Anlage lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

