POL-WAF: Ahlen. Zeugen meldeten mögliche Alkoholfahrt

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.10.2022 meldeten Zeugen gegen 1.15 Uhr eine mögliche Alkoholfahrt auf der Beckumer Straße in Ahlen. Der Fahrer sei mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in ein Gebüsch gefahren. Dann sei der Mann weitergefahren. Polizisten fahndeten nach dem Auto und stellten dieses auf der Beckumer Straße fest. Sie hielten es an und kontrollierten den 57-jährigen Fahrer. Der Ahlener war so stark alkoholisiert, dass er beim Aussteigen aus dem Pkw auf die Straße fiel und keinen Atemalkoholtest durchführen konnte. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den 57-Jährigen mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

