Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Schwarzen BMW beschädigt - Verursacher unbekannt

Warendorf (ots)

Unbekannt ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag, 7.10.2022, zwischen 18.45 Uhr und 21.00 Uhr auf der Straße Nordring in Oelde ereignet hat. Der Flüchtige fuhr vermutlich beim Parken gegen einen schwarzen BMW 530 d XDrive und beschädigte diesen an der Fahrertür. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

