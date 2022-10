POL-WAF: Oelde - Betrunken mit PKW Unfall verursacht

Warendorf (ots) - Am Sonntagnachmittag, 09.10.2022, stellten Zeugen fest, dass Unbekannte an der Kapelle Kröger in Alverskirchen zwischen Everswinkeler und Telgter Straße das Dach beschädigt hatten. Offensichtlich sind dort Kupferdiebe am Werk gewesen, die einen erheblichen Schaden angerichtet haben. Die Polizei Warendorf bittet um Hinweise. Telefon 02581-941000, Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de Rückfragen ...

