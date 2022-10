Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Müssingen. Metallplatte schlug gegen Auto - Fahrzeug gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.10.2022, 12.30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der B 64 in Höhe Müssingen. Ein 78-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Telgte, als eine grüne Metallplatte gegen die vordere rechte Fahrzeugseite schlug. Nachdem der Duisburger angehalten hatte, entdeckte er die Platte auf dem rechten Seitenstreifen. Diese könnte von einem Lkw, Bus oder Anhänger stammen und wurde sichergestellt. Wem fehlt eine solche Platte an seinem Fahrzeug? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

