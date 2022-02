Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Bad Salzungen (ots)

Ein unbekannter PKW-Fahrer stieß in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagmittag gegen einen Renault, der in der Eichendorffstraße in Bad Salzungen geparkt war. Unerlaubt entfernte er sich nach dem Anstoß vom Ort des Geschehens. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

