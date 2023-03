Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Rauch aus Keller ruft zweimal Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Rauch aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Kupfergasse wurde der Polizei am Dienstag, 07.03.2023, gegen 16.50 Uhr, gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst rückten an. Vor Ort war kein offenes Feuer feststellbar, vielmehr schien ein technischer Defekt am Kaminofen vorgelegen zu haben. Sowohl von innen als auch von außen wies das Gebäude keine auffällig hohe Temperatur auf und so rückten die Einsatzkräfte wieder ab. Gegen 19.10 Uhr kam erneut eine Mitteilung aus dem gleichen Gebäude. Es war zur Rauchentwicklung in der Holzfassade gekommen. Möglicherweise hatte eine überhitzte Wasserleitung die Dämmung entzündet. Das Feuer wurde gelöscht, die Holzfassade demontiert und nach weiteren Brandnestern abgesucht. Vorsorglich wurde von der Feuerwehr noch der Kamin gereinigt. Verletzt wurde niemand, dass Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden liegt bei mindestens 50000 Euro. Die Feuerwehren Maulburg und Schopfheim waren vor Ort, ebenfalls der Rettungsdienst und die Polizei.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell