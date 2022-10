Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Mahlerten (jan). In der Zeit von Samstag, den 29.10.2022, ca. 18.30 Uhr bis Sonntag, den 30.10.2022, 07:30 Uhr ereignete sich in Nordstemmen, Ortsteil Mahlerten in der Leunisstraße ein Verkehrsunfall. Ein Kraftfahrzeug kam möglicherweise bei einem Wendemanöver oder ähnlichem von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Dieser wurde dabei beschädigt, sodass ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerkannt die Unfallörtlichkeit. Personen, die in dem genannten Zeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

