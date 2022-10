Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannter Täter schlägt Autoscheibe ein und entwendet diverse Gegenstände

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Marienburger Höhe

Am Samstag, 29.10.2022, am frühen Nachmittag, nutzt ein bislang Täter die lediglich kurze Abwesenheit eines Pkw-Nutzers; durch das Einschlagen einer Seitenscheibe gelangt er in das Fahrzeuginnere und entwendet diverse Gegenstände. Grundsätzlich sollten keine Gegenstände offen im Fahrzeuginneren liegen gelassen werden. In der jüngsten Vergangenheit wurden im Stadtgebiet vermehrt Pkw aufgebrochen, um vermeintliche Wertgegenstände aus dem Inneren zu entwenden.

