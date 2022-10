Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu einem Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Bahnhofstraße (jan). In der Zeit von Samstag, den 29.10.2022, gegen 14:00 Uhr und Sonntag, den 30.10.2022, ebenfalls 14:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein schwarzes Herrensportrad am Bahnhofsvorplatz in Sarstedt entwendet. Dieses wurde zuvor von dem Geschädigten an einer der neu errichteten Fahrradabstellplätze mittels eines Fahrradschlosses gesichert. Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Täter geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

