Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Tageswohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 07.03.2023, zwischen 10:35 Uhr und 11:50 Uhr, ist in Haus in der Straße Am Sonnenrain in Lörrach eingebrochen worden. Über ein auf der Rückseite des Hauses gelegenes Fenster waren der oder die Einbrecher gewaltsam eingedrungen. Sämtliche Behältnisse wurden durchwühlt und vorgefundener Schmuck entwendet. Vermutlich ebenfalls über die Gebäuderückseite dürfte die Täterschaft das Haus wieder verlassen haben. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell