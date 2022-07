Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Zeugen gesucht nach Fahrzeugbrand

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03:14 Uhr, wurden die Berufsfeuerwehr und die Polizei zu einem gemeinsamen Fahrzeugbrand gerufen. Ein schwarzer BMW X4 stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in der Ellerstraße, Höhe "Im Klosterkotten", in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus und Garagen verhindern. Ein Nachbar wurde zuvor durch einen lauten Knall wach, schaute aus dem Fenster und sah den BMW brennen. Er informierte umgehend die Fahrzeugeigentümer und setzte den Notruf ab. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der ausgebrannte BMW wurde abgeschleppt. Die Brandursache ist bislang unklar, die Polizei nahm noch in der Nacht erste Ermittlungen auf. Wer Hinweise zu dem Brand geben kann, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei unter 0541/327-2215.

