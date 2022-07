Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Sattelzug kam von der Fahrbahn ab - Fahrzeugführer war alkoholisiert

Ostercappeln (ots)

Mit seinem Sattelzug befuhr ein 32-jähriger Mann aus Polen am Donnerstagmorgen die Hunteburger Straße in Richtung Schwagstorf. Gegen 04 Uhr kam der Mann mit seinem Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und stoppte auf einem Acker. Durch die Kollision mit Bäumen wurde die Sattelzugmaschine erheblich beschädigt. Der 32-Jährige konnte das Führerhaus eigenständig verlassen und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Fahrers sei er von der Fahrbahn abgekommen, nachdem er einem Wildtier ausgewichen war. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von fast 1 Promille fest, im Krankenhaus wurden zwei Blutproben entnommen. Zu ermitteln bleibt, inwiefern die Alkoholbeeinflussung zum Unfallgeschehen beitrug. Möglicherweise geben die digitalen Daten des Fahrtenschreibers Aufschluss darüber. Bei dem Unfall trat Dieselkraftstoff aus der Zugmaschine aus, die zuständige Wasserbehörde wurde eingeschaltet. Auch der Sattelauflieger wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Die Bergung des Gespanns erfolgt voraussichtlich am Donnerstagabend. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden, dieser kann allerdings noch nicht abschließend beziffert werden.

