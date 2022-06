Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Die Gothaer Polizei ermittelt gegenwärtig wegen Diebstahls und Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Am 28.05.2022, gegen 06.25 Uhr kollidierte eine Straßenbahn im Bereich der Krusewitzstraße/Inselsbergstraße mit einem Betonklotz. Ein oder mehrere Unbekannte hatten den Gegenstand zuvor an das Bahngleis gelegt. Hierbei entstand an der Bahn Sachschaden, die Schadenshöhe ist gegenwärtig nicht bekannt. Da die Bahn leer war, wurde niemand verletzt. Der Bahnfahrer setzte anschließend die Fahrt in Richtung Sundhausen fort, wobei kurz vor der nächsten Haltestelle ein Holzpfeiler mit dem Verkehrsschild "Ausfahrt frei halten" quer auf den Schienen lag. Ein Zusammenstoß konnte hier vermieden werden. Es werden nun dringend Zeugen gesucht, die Informationen zu Personen haben, die den Betonklotz an die Schienen legten. Zudem wird zur Herkunft bzw. den Eigentümern des Schildes ermittelt. Personen, die ein solches Schild vermissen oder Hinweise zur Herkunft haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0126031/2022) zu melden. (db)

