Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Diebstahls eines E-Scooters dank eines Trackers schnell aufgeklärt

Freiburg (ots)

Dank eines verbauten Trackers konnte ein E-Scooter-Diebstahl am Mittwochmorgen, 08.03.2023, schnell aufgeklärt werden. Der mit einem Schloss gesicherte E-Scooter war in der Nacht am Bahnhof in Maulburg entwendet worden. Der Besitzer bemerkte am Morgen nach dem Ende seiner Nachtschicht das Fehlen seines Gefährts und erstattete Anzeige. Allerdings war es möglich, anhand eines angebrachten GPS-Trackers den E-Scooter in einem Mehrfamilienhaus in einem Nachbarort zu orten. Da zudem der Tracker akustische Töne von sich geben konnte, konnte der entwendete E-Scooter in einer Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden. Tatverdächtig ist ein 20 Jahre alter Mann, der sich dort aufhielt. Er wird angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell