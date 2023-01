POL-LB: Ludwigsburg: Wasserrohrbruch im Breuningerland

Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag gegen 17:20 Uhr geriet ein auf dem Marktplatz in Weil im Schönbuch geparkter Audi A3 vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Weil im Schönbuch löschte das Feuer. Der Pkw, an dem ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

