Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Tätlicher Angriff in Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstag gegen 19:50 Uhr in einem Bus der Linie 701, vom Busbahnhof Böblingen in Richtung Diezenhalde, einen 47-jährigen Fahrgast tätlich angegangen haben soll. Der Mann habe im Bus lauthals herumgeschrien und mehrere Fahrgäste angepöbelt. Im weiteren Verlauf sei er auf einen 47-Jährigen, der im hinteren Teil des Busses saß, zugegangen und habe ihm unvermittelt eine Kopfnuss versetzt. In der Eugen-Bolz-Straße sei der Unbekannte dann ausgestiegen. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, soll eine kräftige Statur, einen Drei-Tage-Bart und schwarze Haare gehabt sowie eine Mütze, dunkle Kleidung und eine Gesichtsmaske getragen haben. Zeugen und mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell