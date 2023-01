Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen - Maichingen: Einbruch in der Paul-Lincke-Straße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 9.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Paul-Lincke-Straße in Maichingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich eine Terrassentür der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Die Ermittlungen hinsichtlich etwaigem Diebesgut dauern noch an. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

