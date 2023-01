POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Firmengebäude

Ludwigsburg (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag 16.00 Uhr und Mittwoch 9.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Paul-Lincke-Straße in Maichingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich eine Terrassentür der Gebäuderückseite auf und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Die Ermittlungen hinsichtlich ...

