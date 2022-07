Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Rust (ots)

Fehlende Sorgfalt im Straßenverkehr müsste am Donnerstagabend der Grund für eine Beschädigung an mehreren parkenden Fahrzeugen gewesen sein. Ein noch Unbekannter befuhr gegen 20:25 Uhr mit seinem grauen BMW den Parkplatz eines Freizeitparks nördlich in Richtung Naturzentrum. Durch nicht angepasste Geschwindigkeit und "Driften" lösten sich Schottersteine des Weges und beschädigten fünf ordnungsgemäß geparkte Lkw an deren Frontbereich. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Vorfall oder zum Fahrer des Tatfahrzeugs geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Rufnummer 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell