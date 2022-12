Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach - Kaminbrand

Seelbach (ots)

Ein Brand hatte am heutigen Mittwochmittag einen Einsatz für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und die Polizei in der Litschentalstraße zur Folge. Gegen etwa 13 Uhr geriet ein am Kamin befestigtes Kunststoffrohr in Brand und entzündete im weiteren Verlauf Teile des Dachstuhls. Die ausgerückten Wehrleute leiteten umgehend die Löschmaßnahmen ein und hatten den Brand wenige Minuten später unter Kontrolle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell