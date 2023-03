Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St.Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin nach Streifvorgang leicht verletzt (27.03.2023)

St. Georgen (ots)

Ein 68-jähriger Autofahrer hat am Montag gegen 20.30 Uhr auf der Gewerbehallenstraße einen Verkehrsunfall verursacht und dabei eine Passantin leicht verletzt. Der von der Gerwigstraße kommende Mann bog nach links in die Gewerbehallenstraße ein und übersah eine bereits auf der Mitte der Fahrbahn gehende 67-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überqueren wollte. Der 68-Jährige touchierte mit seinem Auto die Frau, woraufhin diese stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

