LPI-SHL: Seitlicher Zusammenstoß - Unfallflucht

Völkershausen (ots) - Ein 70-Jähriger fuhr Donnerstagnachmittag mit seinem Ford von Seidingstadt in Richtung Völkershausen. In einer Linkskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Audi einer 37-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi in den Graben geschleudert, kam zurück auf die Straße, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Beide Autofahrer verletzten sich und ...

