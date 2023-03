Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wieder Betrug über WhatsApp Nachricht (23.03.2023)

Unterkirnach (ots)

Erneut ist es Ganoven gelungen, mit einer altbekannten WhatsApp-Masche eine Bürgerin zu täuschen und um ihr Geld zu erleichtern. Die Betrüger schickten einer 69-jährigen Frau eine Textnachricht, die wie folgt began: "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt..." So konnte die vermeintliche Tochter erklären, warum sie sich unter einer unbekannten, neuen Rufnummer meldete. Da sie sich angeblich in einer finanziellen Notlage befand, bat sie ihre "Mutter" um Überweisung eines Geldbetrages von knapp 2.000 Euro, welches die Geschädigte per Sofortüberweisung vornahm. Erst als die Getäuschte mit ihrer wirklichen Tochter telefonierte, flog der Betrug auf - das Geld war jedoch weg.

Die Polizei gibt hierzu folgende Tipps:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Telefonnummern angeschrieben werden, hinter denen sich angeblich Familienangehörige verbergen. Rufen Sie diese auf der alten, ihnen bekannten Telefonnummer zurück.

Wenn Sie von fremden Personen angerufen werden und Geldforderungen oder die Herausgabe von persönliche Daten an Sie gerichtet werden, ist höchste Vorsicht geboten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon weder bei Anrufen noch durch Textnachrichten unter Druck setzen.

Weitere Hinweise finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell