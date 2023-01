POL-PDNR: Vorteilscenter - Ladendiebin gestellt

Bruchhausen (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Kirchstraße in Bruchhausen und touchierte einen am Fahrbahnrand haltenden Pkw. Als der Benutzer merkte, dass der Verursacher nicht anhielt, hupte er laut und rief dem Pkw hinter her. Dieser wurde im Anschluss stark beschleunigt und flüchtete von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenabgaben konnte die Polizei einen Tatverdacht zu einer Halterin in Windhagen erhärten. Die abschließenden ...

