Polizei Hagen

POL-HA: Kollision mit geparktem PKW - 81-jährige Autofahrerin bei Unfall in Hohenlimburg leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich eine 81-jährige Frau am Freitagnachmittag (08.07.2022) in Hohenlimburg leicht. Die Hagenerin war, gegen 14.10 Uhr, mit ihrem grauen Audi auf der Henkhauser Straße in Richtung Am Berge unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sie mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Golf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls teilweise auf den Gehweg geschoben und stark beschädigt. Auch der Audi der 81-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Frau in ein Hagener Krankenhaus. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 16.000Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell