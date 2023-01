POL-PDNR: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

St.-Katharinen (ots) - Am Mittwochmittag kam es zu einem Unfall im Begegnungsverkehr zweier Lkw auf der L 251. Eine 21-jährige Frau befuhr mit ihrem Lkw die L 251 aus Richtung Kaimig kommend in Richtung Linz. Ein entgegenkommender Lkw fuhr zu weit links, so dass die beiden Außenspiegel kollidierten. Das verursachende Fahrzeug fuhr weiter in Richtung L 254 und soll dann nach links abgebogen sein. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder ...

