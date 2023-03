Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 25-jährige Autofahrerin bei einem Auffahrunfall zugezogen, der am Dienstagmittag auf der Straße "An der Steige" im Bereich der Abzweigung Wiesenwegle passiert ist. Eine 46-jährige Frau fuhr kurz nach 12 Uhr mit einem 5er BMW auf der Straße "An der Steige" bergwärts in Richtung Sulgen und musste an der Abzweigung Wiesenwegle anhalten, da vor ihr ein Auto nach links abbiegen wollte. Die mit einem Renault Clio nachfolgende 25-Jährige reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des haltenden BMWs. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Clio der jungen Frau musste abgeschleppt werden. Die 25-Jährige begab sich anschließend selbst in ärztliche Behandlung.

